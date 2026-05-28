Centinaia di satelliti militari, governativi e commerciali operano attualmente a circa 36 mila chilometri dalla Terra.

Questa regione, nota come orbita geostazionaria, è strategica per telecomunicazioni, meteorologia, osservazione terrestre e sicurezza nazionale, poiché consente ai satelliti di mantenere una posizione apparentemente fissa rispetto al nostro pianeta.

Una volta posizionati a tale distanza, però, questi sistemi non possono essere ispezionati, riparati o aggiornati direttamente. Di conseguenza, anche anomalie relativamente piccole possono compromettere missioni dal valore di centinaia di milioni di dollari.

In molti casi, poi, satelliti ancora pienamente funzionanti vengono dismessi semplicemente perché i loro strumenti o sottosistemi diventano tecnologicamente obsoleti.

Per affrontare questo problema, l’agenzia statunitense per i progetti avanzati della difesa, (Darpa), sta sviluppando il programma Rsgs, Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites.

L’obiettivo è realizzare un veicolo robotico in grado di svolgere manutenzione direttamente in orbita, per eseguire ispezioni, riparazioni e offrire supporto tecnico ai satelliti.

Il sistema comprendente hardware, software e strumenti intercambiabili da integrare su un veicolo spaziale realizzato dal settore privato. Una piattaforma di servicing orbitale dotata di capacità operative autonome e strumenti riconfigurabili, che dovrà avvicinarsi a satelliti operativi, per valutarne lo stato, o eseguire interventi mirati, manovrando con una precisione assoluta.

I vantaggi di questa tecnologia sono potenzialmente rilevanti. Oggi i satelliti vengono progettati con riserve sovradimensionate di propellente e sistemi ridondanti, per ridurre il rischio di guasti irreversibili.

Effettuare manutenzione in orbita estenderebbe di molto la loro vita operativa, riducendo i costi complessivi delle missioni. Inoltre, aprirebbe la strada a una nuova generazione di infrastrutture spaziali progettate per essere aggiornate e assistite nel tempo.

Il servicing orbitale rappresenta al momento uno dei fattori chiave per lo sviluppo di un’economia spaziale più avanzata, in una nuova era nella quale i satelliti non sono più concepiti come usa e getta, ma come piattaforme operative gestibili e modificabili direttamente nello Spazio.

Per altre informazioni sull’In-Orbit Servicing, puoi leggere un numero di Spazio2050 dedicato all’argomento.

A pagina 10, in particolare, viene trattato l’impegno italiano nel settore, che include vari programmi finanziati e gestiti direttamente dall’Agenzia Spaziale Italiana 👉

CREDITS: Arpa, Nasa, Esa, Thales Alenia Space, Dlr

MUSIC: audiocoffee – Futuristic Sci-fi Cinematic

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