Grazie al telescopio spaziale Hubble, della Nasa e dell’Agenzia Spaziale Europea, gli scienziati hanno scoperto un nuovo tipo di oggetto astronomico: una nube cosmica priva di stelle, ricca di gas e fortemente dominata dalla materia oscura.

È stata soprannominata Cloud-9 ed è la prima rilevazione di una struttura di questo tipo nell’Universo.

Cloud-9 rappresenta la prima conferma osservativa di un modello teorico formulato alcuni anni fa, noto come ‘Relhic‘: una nube di idrogeno neutro primordiale risalente alle prime fasi della storia cosmica che non ha mai formato stelle. In altre parole, è un residuo fossile di un’evoluzione galattica fallita, ciò che resta di una potenziale galassia mai nata.

Le osservazioni con Hubble hanno permesso di stabilire con certezza che Cloud-9 è completamente priva di stelle, escludendo che si tratti soltanto di una galassia nana con un’emissione troppo tenue per essere rilevata dai telescopi terrestri. Rispetto alle altre nubi d’idrogeno osservate nei dintorni della Via Lattea, Cloud-9 presenta caratteristiche nettamente diverse: è più piccola, compatta e sorprendentemente sferica.

Il nucleo è composto da idrogeno neutro, ha un diametro di circa 4.900 anni luce e contiene una quantità di gas pari a circa un milione di masse solari. Tuttavia, per mantenere questo gas legato gravitazionalmente, alla massa complessiva si dovrebbero aggiungere circa

5 miliardi di masse solari, una differenza spiegabile solo ammettendo un’invisibile ma schiacciante predominanza della materia oscura rispetto a quella ordinaria.

La materia oscura è invisibile, non emette radiazione elettromagnetica ed è quindi estremamente difficile da studiare direttamente. Ora, con la scoperta della nube e le sue peculiari caratteristiche, gli scienziati puntano a ricavare nuove informazioni sulla sua natura analizzando il comportamento del gas visibili, che rispondono alla gravità imposta dalla materia oscura presente.

La nube si trova nei pressi della galassia a spirale Messier 94 e sembra essere fisicamente associata ad essa. Osservazioni radio ad alta risoluzione mostrano infatti delle leggere distorsioni del gas, compatibili con una possibile interazione gravitazionale.

Cloud-9 in futuro potrebbe evolversi in una galassia vera e propria, se riuscisse ad accumulare ulteriore massa. Ma potrebbe anche rimanere bloccata in questo stato intermedio: abbastanza grande per sopravvivere, ma non abbastanza per avviare i processi di formazione stellare.

Immagine: La zona di spazio dove si trova la nube di tipo Relhic appena scoperta

Crediti: NASA / ESA / VLA / Gagandeep Anand, STScI / Alejandro Benitez-Llambay, University of Milano-Bicocca / Joseph DePasquale, STScI.

Crediti musiche del video: ‘Space Ambient Atmosphere ‘- Sound-Of-Freedom