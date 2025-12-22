La saggezza popolare è piena di proverbi ispirati al meteo, tramandati attraverso generazioni e regioni, e adattati nei diversi dialetti di cui ancora è ricchissima l’Italia.

Ma che cosa c’è di vero in questi proverbi? Quali sono le loro basi scientifiche, e in che modo la crisi climatica li sta modificando, adattando, riscrivendo?

Per provare a rispondere, qui all’Agenzia Spaziale Italiana abbiamo ripercorso alcuni dei cosiddetti ‘proverbi metereologici’ dei nostri nonni e delle nostre nonne. Abbiamo allargato lo sguardo sul nostro pianeta attraverso gli occhi dei satelliti e le voci di esperte ed esperti in climatologia e astronomia, fisica e osservazione della terra, urbanistica ed economia, storia e letteratura, giurisprudenza e comunicazione. Perché la crisi climatica è un fenomeno complesso, che va analizzato da punti di vista differenti.

Mezze Stagioni, un podcast dell’Agenzia Spaziale Italiana per capire il clima che cambia con uno sguardo storico-spaziale.

Autori: Giulia Bonelli e Giuseppe Nucera

Storia dei proverbi: Caterina Brazzi Castracane

Post-produzione: Paola Pagone

Musica: Luca Cipriani

Consulenza su identità visiva e social: Italiaonline

Consulenza editoriale: Daniela Amenta

Coordinamento editoriale: Giuseppina Pulcrano e Manuela Proietti