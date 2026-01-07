Un genio inglese che solo dopo la sua morte è stato totalmente riabilitato. Eppure, senza il matematico, logico, crittografo e filosofo Alan Mathison Turing – nato a Londra il 23 giugno del 1912 – l’informatica e anche perfino l’Intelligenza Artificiale sarebbero ancora, forse, concetti fumosi e non del tutto chiari.

Ad Alan Turing è dedicata la puntata numero ventitrè di Su la Testa, il podcast dell’Agenzia spaziale italiana che racconta i personaggi e le imprese della grande avventura dello spazio. La serie è disponibile anche in inglese con il titolo Look up e la cadenza di uscita è bisettimanale.

