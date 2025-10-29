👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

La Cina ha lanciato un nuovo satellite ad alta risoluzione per l’Osservazione della Terra.

Gaofen-14 02 fa parte del programma China High-resolution Earth Observation System (Cheos) utilizzato per il monitoraggio agricolo, delle catastrofi, delle risorse e dell’ambiente.

Il decollo è avvenuto il 26 ottobre dal Centro di Lancio Satellitare di Xichang a bordo di un razzo Lunga Marcia 3B che porterà Gaofen-14 02 in orbita eliosincrona (Sso).

I satelliti del sistema Cheos, dal 2013, osservano la Terra con strumenti ottici, multispettrali, iperspettrali e radar. Gli utilizzi includono la topografia, la pianificazione urbana, la progettazione di reti stradali, l’agricoltura e i soccorsi in caso di calamità. Alcuni satelliti forniscono immagini ottiche a una risoluzione di circa 10 centimetri.

Gaofen-14 02 è stato lanciato a cinque anni di distanza dal suo gemello Gaofen-14 ed è in grado di produrre immagini stereoscopiche di precisione. Questa serie trasporta una tecnologia integrata avanzata: un carico utile multiplo tra cui telecamere dual-line-array, una telecamera iperspettrale e un laser di telemetria.

Cheos è un programma civile finanziato dallo Stato, prodotto dalla China Academy of Space Technology (Cast) della Compagnia cinese di scienza e tecnologia aerospaziali (Casc).

Immagine in evidenza: lancio di Geofen-14 02 – Crediti: China Central Television (Cctv)