La stazione spaziale cinese Tiangong ha rafforzato la propria protezione contro i detriti spaziali. Lo scorso 26 settembre, due taikonauti della missione Shenzhou 20, hanno completato una passeggiata spaziale di sei ore per installare nuovi scudi antidetriti e svolgere lavori di manutenzione esterna, mentre il terzo membro dell’equipaggio è rimasto a bordo. L’operazione è stata effettuata con il supporto del braccio robotico della stazione. Si tratta della quarta attività extraveicolare della missione, che ha fatto del potenziamento della difesa di Tiangong una delle sue priorità principali, con interventi simili già effettuati il 22 maggio e il 15 agosto. L’equipaggio di Shenzhou-20, operativo già da cinque mesi ha effettuato diversi esperimenti scientifici nel campo della biologia.

Crediti foto: CCTV