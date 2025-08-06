Dal 3 al 9 agosto, il campus di H-Farm a Roncade, Treviso, ospita il Cassini Space Camp, un’iniziativa finanziata dalla Commissione europea, pensata per avvicinare ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni al mondo dello spazio, della tecnologia e dell’imprenditorialità. Organizzati in sette Paesi dell’Unione Europea, i campi offrono un’esperienza immersiva fatta di laboratori interattivi, sfide scientifiche e incontri con esperti del settore.

L’obiettivo è ambizioso e chiaro: accendere la curiosità, stimolare l’interesse per le discipline Stem, sviluppare competenze trasversali come il lavoro di squadra, la creatività e il problem solving, e mostrare ai giovani le opportunità concrete offerte dal settore spaziale europeo. Durante la settimana, i partecipanti lavorano su progetti legati ai dati satellitari, all’intelligenza artificiale e alle soluzioni per il cambiamento climatico, seguendo il percorso di una vera startup spaziale.

Le attività si svolgono in team, con esercitazioni e missioni scientifiche simulate che culminano nella presentazione di idee imprenditoriali davanti a una giuria, proprio come in un vero bootcamp. I giovani si confrontano con professionisti e ricercatori di enti prestigiosi, tra cui l’Agenzia Spaziale Italiana, che ha aperto la settimana con moduli tematici dedicati alla space economy, alla storia e al futuro dell’esplorazione spaziale, curati da Eloisa Menegoni e Luca Di Fino.

Alla didattica collaborano anche partner di eccellenza come l’Esa Business Incubation Centre, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), il Copernicus Academy Italian Consortium, l’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) e il Centro Giuseppe Colombo (Cisas) dell’Università di Padova. Tra le esperienze più attese, anche la visita all’Osservatorio Astrofisico di Asiago, sede del più grande telescopio ottico italiano.

L’interesse per lo space camp italiano è stato altissimo: ricevute oltre 100 candidature da tutta Europa, ma solo 20 giovani sono stati selezionati per partecipare a questa esperienza internazionale organizzata nella location italiana, presso H-Farm, uno dei poli educativi e tecnologici più avanzati d’Europa. Immerso in 30 ettari di parco nella campagna veneta, H-Farm è un ecosistema dove natura, design e cultura digitale si incontrano per favorire la crescita personale e professionale dei giovani.

Il Cassini Space Camp non è solo un campo estivo: è un ponte verso il futuro, dove lo spazio diventa occasione di crescita, scoperta e ispirazione.

Immagine in alto: Cassini Space camps. Crediti: Novaspace 2025