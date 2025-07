Dopo essersi laureato nel 1900 in Matematica e Scienze al Politecnico Federale di Zurigo, nel 1905 pubblica sugli Annalen der Physik cinque basilari studi teorici: il primo, sulle dimensioni molecolari, è la sua tesi di dottorato; il secondo, sui quanti di luce (comunemente noto come il lavoro sull’effetto fotoelettrico) per il quale gli viene assegnato il Nobel nel 1921, il terzo riguarda la teoria dei moti browniani; il quarto, dal titolo Elettrodinamica dei corpi in movimento, contiene la prima esposizione della teoria della relatività ristretta e infine il quinto introduce la famosa equivalenza tra massa ed energia.

Albert Einstein è il protagonista della puntata numero sedici della quarta stagione di Su la Testa, il podcast dell’Agenzia spaziale italiana che racconta i personaggi e le imprese della grande avventura dello spazio. La serie è disponibile anche in inglese con il titolo Look up e la cadenza di uscita è bisettimanale.

