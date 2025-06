Sono oltre 10mila e sono entrate a far parte di un censimento che ha visto lavorare fianco a fianco astrofisici e cittadini-scienziati: si tratta di particolari stelle binarie, definite ‘a eclisse’, che sono state catalogate nell’ambito di “Eclipsing Binary Patrol”, un progetto di citizen science promosso dal portale Zooniverse e supportato dalla Nasa. I risultati dell’impegno profuso dai cittadini-scienziati sono stati illustrati in uno studio accettato per la pubblicazione su The Astrophysical Journal Supplement Series e al momento disponibile in anteprima sulla piattaforma arxiv.org.

Nei sistemi binari ‘a eclisse’, le due stelle che li compongono orbitano fra loro in maniera tale che una blocchi la luce dell’altra quando le passa di fronte. Gli astronomi ritengono che questi oggetti celesti siano molto utili per approfondire i processi fisici che governano la vita delle stelle e per cercare nuovi esopianeti. I ricercatori e i cittadini-scienziati sono andati a caccia di questi insoliti sistemi nel vasto database della missione Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) della Nasa. Lanciato il 18 aprile 2018 con un Falcon 9, il compito primario del satellite è la ricerca di pianeti extrasolari tramite il metodo del transito; tuttavia, Tess si è rivelato un ottimo strumento di indagine anche per altre categorie di oggetti celesti, come quelli a luminosità variabile.

Il gruppo di lavoro ha esaminato i dati acquisiti da Tess, utilizzando anche l’intelligenza artificiale per passare in rassegna milioni di oggetti celesti e identificare quelli più promettenti; successivamente, è stata fatta una scrematura per far emergere i sistemi più interessanti. Il catalogo così ottenuto è costituito complessivamente da 10.001 binare a eclisse, di cui ben 7.936 sono di nuova scoperta. I sistemi già noti sono stati comunque sottoposti a nuove analisi per calcolare la tempistica delle loro eclissi.

Anche in questo caso l’apporto dei cittadini-scienziati nell’identificare gli oggetti da censire è stato di grande rilievo: nello studio, gli astronomi hanno evidenziato come il loro lavoro appassionato abbia permesso di estrarre correttamente dal vasto database di Tess le tracce delle binarie, accelerando i tempi della ricerca.

In alto: un sistema binario a eclisse (Crediti: Nasa/Gsfc)