È partita nelle prime ore del mattino dal Kennedy Space Center, in Florida, la missione Axiom Mission 4 (Ax-4), diretta alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). A bordo della navicella SpaceX Crew Dragon, un quartetto di astronauti che trascorrerà due settimane in orbita per conto dell’azienda texana Axiom Space.

Al comando c’è Peggy Whitson, veterana Nasa con il record americano di circa 700 giorni trascorsi nello spazio. Con lei debuttano l’indiano Shubhanshu Shukla, il polacco Sławosz Uznański-Wiśniewski e l’ungherese Tibor Kapu. Per i tre si tratta del primo volo nello spazio e del primo viaggio verso la Iss per i rispettivi Paesi.

L’arrivo è previsto per giovedì 26 giugno alle 13.00 ora italiana. Ad accoglierli ci saranno i sette membri dell’attuale equipaggio della Expedition 73, con cui lavoreranno fianco a fianco.

Durante la loro permanenza a bordo della stazione orbitante, gli astronauti condurranno oltre 60 esperimenti scientifici e tecnologici, 17 dei quali sostenuti dall’Agenzia Spaziale Europea. Il rientro sulla Terra è previsto per la seconda settimana di luglio con uno splashdown nell’Oceano Pacifico. La data esatta dipenderà anche dalle condizioni meteo nella zona di ammaraggio della Dragon.