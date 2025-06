La missione Solar Orbiter di Esa è la prima a fornire immagini dei poli del Sole fotografandoli al di fuori del piano dell’eclittica.

L’eclittica è il piano su cui la Terra ruota attorno al Sole e da cui le sonde precedenti hanno sempre osservato la nostra stella.

Acquisendo un’orbita inclinata Solar Orbiter ha mostrato il Sole da punto di vista non equatoriale rivelando così i poli come non mai.

Questa prospettiva cambierà la nostra comprensione sul campo magnetico del Sole, ciclo solare e space weather.

Le inedite osservazioni finora hanno rivelato per la prima volta come il materiale solare si muove all’interno di uno strato del Sole.

Per ora con un angolo di 17 gradi Solar Orbiter nei prossimi 5 anni supererà i 30 gradi di inclinazione svelando ancor di più i poli del Sole.