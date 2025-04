Il 27 marzo 2025 Esa ha spento la missione GAIA trasferendola in un’orbita stabile intorno al Sole e sicura per la Terra per un secolo.

Lanciata nel 2013, la missione è durata il doppio dei 5 anni previsti e ha mappato il cielo per studiare la Via Lattea e il cosmo circostante.

I due telescopi di Gaia hanno tracciato le posizioni, i movimenti, le proprietà e il variare di luminosità di due miliardi di stelle e oggetti celesti della galassia.

Gaia ha fornito la più grande e accurata mappa tridimensionale della Via Lattea rivelandone la struttura e l’evoluzione con dettagli mai svelati in precedenza.

Inoltre ha anche permesso di creare la migliore visualizzazione di come la nostra galassia potrebbe apparire a un ipotetico osservatore esterno.

Essenziale il contribuito di Asi e Inaf che hanno co-finanziato il Gaia Dpac: consorzio con 450 ricercatori europei responsabili dell’elaborazione dei dati.

I cataloghi finali dell’eredità di Gaia previsti non prima della fine del 2030 continueranno a migliorare la nostra comprensione del cosmo per decenni.