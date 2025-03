Argotec, azienda torinese specializzata nella produzione di piccoli satelliti, ha appena presentato la sua nuova creatura: Hawk Plus, una piattaforma satellitare modulare che potrà essere impiegata con flessibilità per un’ampia gamma di carichi utili nella prospettiva di ridurre i costi e i tempi dei lanci. L’innovativo progetto è stato presentato a Washington lo scorso 11 marzo durante l’edizione 2025 della Satellite Conference & Exhibition, uno degli eventi più rilevanti del settore spaziale che dal 1981 riunisce l’industria satellitare globale.

Il design della piattaforma prevede pannelli modulari che possono essere sostituiti, utilizzando un’architettura plug-and-play in modo da soddisfare diverse esigenze di missione. Si tratta dei pannelli che ospitano differenti sottosistemi, come quelli relativi alle comunicazioni e all’energia, e che possono riconfigurati di volta in volta; il progetto si innesta nel solco dei satelliti che Argotec sta realizzando per Iride, la costellazione italiana ideata per monitorare i cambiamenti ambientali e supportare i servizi critici nel nostro Paese. Iride utilizza le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), finanziato dall’Unione Europea, insieme a fondi del Piano Nazionale Complementare italiano; l’Esa collabora con l’Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione delle costellazioni. Lo scorso 14 gennaio è stato lanciato successo Pathfinder Hawk, il satellite precursore di Iride.

Per Hawk Plus, Argotec ha preferito l’approccio modulare piuttosto che lo sviluppo di un’intera ‘famiglia’ di piattaforme di diverse dimensioni e capienze. Un vantaggio del design di Hawk Plus, inoltre, consiste nella possibilità di installare il carico utile in una fase successiva, anche presso le strutture dei partner, rendendo più facile questa operazione nel caso di payload classificati. L’azienda pianifica di produrre i moduli di Hawk Plus a Torino, presso lo Space Park, la sua nuova sede che ha visto il recupero di un precedente edificio industriale progettato dal celebre architetto brasiliano Oscar Niemeyer.

In alto: la piattaforma satellitare Hawk Plus (Crediti: Argotec)