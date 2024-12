Il megarazzo Starship di SpaceX ha effettuato finora 6 voli di prova: Nel 1° test ad aprile 2023 il razzo è esploso in volo 4 minuti dopo il lancio.

A novembre 2023 si ottiene la prima separazione di successo tra 1° e 2° stadio portando la navicella Ship a 148 km di quota e a superare il confine tra atmosfera e spazio.

Nel 3° test Ship raggiunge la velocità orbitale e si tenta di recuperare sia il 1° sia il 2° stadio ma la navicella esplode a 65 km di altitudine mentre il booster viene distrutto a quota 462 m.

A giugno 2024 c’è il primo volo tutto di successo con i due stadi del razzo che rientrano integri: a 7 minuti dal lancio il booster rientra in mare e un’ora dopo Ship ammara nell’Oceano Indiano.

Nel 5° test di ottobre 2024 avviene il primo storico recupero a terra del booster di Starship: il Super Heavy rientra alla base di lancio agganciandosi a un sistema di bracci meccanici.

​​​​​​​Nel 6° test il recupero al volo viene interrotto e il booster rientra in mare nel Golfo del Messico mentre Ship raggiunge quota massima di 192 km ed effettua un ammaraggio nell’oceano indiano.