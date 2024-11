L’immagine del mese del telescopio Webb ritrae la galassia a spirale Ngc 2090, situata nella costellazione di Columba. La combinazione di dati provenienti dagli strumenti Miri e NirCam del telescopio, mostra i due bracci a spirale della galassia e i vortici di gas e polveri del suo disco con dettagli magnifici e unici.

Ngc 2090 è una delle molte galassie studiate anche dal telescopio spaziale Hubble per perfezionare la misurazione del tasso di espansione dell’Universo o “costante di Hubble”. Ciò può essere fatto osservando uno speciale tipo di stelle variabili chiamate “Cefeidi”, ovvero stelle straordinariamente brillanti e pulsanti, con una luminosità che varia nel tempo, in galassie relativamente vicine. La misurazione basata sulle Cefeidi, condotta nel 1998, ha determinato che Ngc 2090 si trova a 37 milioni di anni luce dalla Terra. Secondo le ultime misurazioni, invece, Ngc 2090 dovrebbe essere leggermente più lontana, a 40 milioni di anni luce.

Questa settimana è stata pubblicata una nuova immagine della galassia Ngc 2090 anche da Hubble, che utilizza la luce visibile e l’ultravioletto. È possibile scorgere nell’immagine fornitaci da Hubble, la spirale “flocculante” di Ng 2090, con il suo disco polveroso e a chiazze e bracci che si sfaldano o non sono ben visibili. Invece, i dati NirCam del vicino infrarosso di Webb rivelano i bracci della spirale con notevole chiarezza e anche la luce brillante delle stelle, visualizzata in blu e maggiormente visibile al centro della galassia. Inoltre, il sistema Miri di Webb cattura la luce nel medio infrarosso dei composti a base di carbonio lungo i numerosi filamenti di gas e polvere. Questi dati Miri sono rappresentati in rosso nell’immagine di Webb.

I dati su Ngc 2090 sono stati raccolti nell’ambito di un programma di osservazione (#3707) che ha catturato molte galassie massive e in formazione stellare vicine. Queste galassie si trovano alla giusta distanza e hanno un buon livello di attività, tanto che gli strumenti di Webb riescono a catturare immagini dettagliate della loro attività di formazione stellare. Questo ci dà una visione unica degli ammassi stellari e delle nubi di gas all’interno delle galassie in cui nascono le stelle. Questo significativo archivio di immagini è estremamente utile agli astronomi che studiano la formazione stellare per gli anni a venire.

Nell’immagine in alto la galassia a spirale Ng2090 (Crediti: Esa/Webb, Nasa, Csa)