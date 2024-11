Mentre la sondaè in viaggio verso, la Nasa sta testando alcuni minirobot chiamati Swim (Sensing With Independent Microswimmers) all’interno di una piscina del Caltech per simulare la ricerca di vita nell’oceano sotterraneo di Europa, luna di Giove, e di altri mondi acquatici. I robot saranno trasportati da un cryobot, in grado di rompere la spessa coltre di ghiaccio. Una volta raggiunto l’oceano sottostante, isaranno spinti da eliche e rileveranno segnali chimici e termici. I robot saranno dotati anche di un sistema di comunicazione subacquea e di un chip multisensore, in grado di analizzare la temperatura, la pressione e la composizione chimica ambientale.