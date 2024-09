Affrontare insieme le sfide della New Space Economy. E’questo l’obiettivo degli Stati Generali della Space Economy, l’appuntamento promosso dall’Intergruppo Parlamentare per la Space Economy che si è tenuto l’11 e il 12 settembre a Torino e a Milano. L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Agenzia Spaziale Italiana, Regione Lombardia, Regione Piemonte e Comune di Milano, con il supporto di Seb Lab Sda Bocconi, PwC e Inrete.

Il 12 settembre la città di Milano ha ospitato, in diverse location, una serie di sessioni tematiche dedicate allo sviluppo del capitale umano, alle opportunità di finanziamento e crescita per le imprese e alle collaborazioni tra pubblico e privati.

Il presidente dell’ASI Teodoro Valente ha preso parte all’assemblea plenaria presso la Regione Lombardia con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Al centro dell’intervento le priorità italiane nel contesto delle politiche spaziali europee fino al 2034.

Il direttore generale dell’Asi Luca Vincenzo Maria Salamone ha partecipato al tavolo tematico organizzato da PwC, con un intervento dedicato alle iniziative di Asi in ambito di collaborazione tra pubblico e privato.

Augusto Cramarossa, responsabile dell’Ufficio Coordinamento Strategico dell’Asi e Vice presidente del Ctna è intervenuto al panel organizzato da Sda Bocconi sulle opportunità per le aziende no-space e partenariato pubblico-privato nella space economy illustrando il ruolo dell’Asi che grazie alla sue attività ha permesso di acquisire competenze e ha realizzato sistemi e servizi spaziali in tutti i settori applicativi.

Hanno preso parte all’evento anche Elda Turco Bulgherini, vice presidente Asi al tavolo dedicato alle Regioni e Distretti Regionali Tecnologici Aerospaziali, Mario Cosmo, direttore Scienza e Innovazione alla sessione sul capitale umano per la space economy e Lorenzo Chessa, Direttore Sicurezza, sistemi informatici e digitalizzazione, al panel dedicato alla cybersicurezza.