Missione ARTEMIS, tutto pronto per il lancio con destinazione orbita lunare, la data scelta dalla NASA è il 29 agosto. Quando in Italia saranno le 14:33 al centro spaziale Kennedy in Florida decollerà il gigantesco vettore SLS per la missione Artemis 1 che porterà la capsula Orion, senza uomini a bordo, intorno alla Luna. Sarà il primo passo per il ritorno dell’esplorazione umana del nostro satellite.

Tanta Italia a bordo a iniziare dal cubesat dell’Agenzia Spaziale Italiana Argomoon, realizzato dalla torinese Argotec. Unico satellite europeo che andrà in orbita lunare. Un osservatore spaziale che riprenderà dall’esterno le tecnologie che voleranno su SLS. La partecipazione italiana a questo programma si sviluppa anche grazie al fondamentale contributo e l’importante lavoro di cooperazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana, l’industria italiana e le numerose piccole e medie imprese. Il coinvolgimento dell’industria parte da Leonardo e Thales Alenia Space che hanno realizzato alcuni componenti del modulo di servizio europeo (European Service Module) di Orion, prodotti per conto dall’Agenzia Spaziale Europea.

In occasione del lancio, l’ASI organizzerà un incontro che potrà essere seguito sia in presenza che in diretta streaming con alcuni rappresentanti dell’Agenzia e del mondo istituzionale e industriale, per approfondire il ruolo italiano e le importanti opportunità che derivano da questa nuova missione internazionale. L’apertura delle porte dell’Auditorium è prevista per le ore 14:00 con inizio della diretta alle ore 14:15.

Il direttore Scienza dell’ASI, Mario Cosmo, aprirà l’evento parlando del ruolo dell’’Italia e della missione di ritorno alla Luna. A seguire, la preparazione al lancio con il commento a cura di Mario Musmeci dell’unità Ingegneria di ASI, coordinatore delle attività ingegneristiche con NASA in collaborazione con l’Ufficio stampa ASI.

Il presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia, si collegherà dal Kennedy Space Center in Florida. A commentare, da remoto, a lancio avvenuto anche Vittorio Colao, Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale con delega all’Aerospazio ed altri eventuali ospiti.

L’ultima parte della diretta sarà dedicata alle ultime notizie dalla Florida: in collegamento con il Kennedy Space Center, Simone Pirrotta, Project Manager di ArgoMoon per ASI e Raffaele Mugnuolo, responsabile dell’Unità Satelliti Scientifici e per l’esplorazione Robotica di ASI.