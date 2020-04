Quarto appuntamento per From Home to Space organizzato dalla Missione Diplomatica Usa in Italia e l’Agenzia spaziale italiana, relatore il Responsabile del volo umano per Asi, Gabriele Mascetti.

Prossimo appuntamento giovedì alle 15 sempre sul canale youtube dell’Ambasciata USA in Italia. Ospite la ricercatrice e planetologa dell’Asi, Eleonora Ammanito con una presentazione dal tema:

Alla scoperta di Marte, cosa sappiamo del pianeta rosso e cosa dobbiamo sapere per l’uomo su Marte

Giovedì 16 alle 15 su https://ambasciatausa.it/FromHomeToSpace/