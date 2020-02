Le linee di accessori e abbigliamento griffate ASI non sono solo a portata di click, ma sono disponibili per l’acquisto diretto presso il nuovo corner shop inaugurato oggi nella sede ASI di Roma. A ‘dare il la’ alla nuova attività sono stati il Presidente e il Direttore Generale reggente, Giorgio Saccoccia e Santo Darko Grillo, che, dopo una breve introduzione del Responsabile dell’Unità Relazioni Esterne e URP Francesco Rea, hanno aperto la struttura che ospita lo shop.

Nei loro interventi il Presidente e il Direttore hanno illustrato come questa linea di attività, il cui avvio giunge a coronamento di un percorso impegnativo, sia di fondamentale importanza per far conoscere in maniera accattivante il ruolo dell’ASI in ambito spaziale e le molteplici attività che essa persegue nei vari settori in cui le scienze e le tecnologie spaziali si articolano.

Il corner shop dell’ASI sarà aperto in concomitanza degli eventi per il grande pubblico. Il merchandising è sempre disponibile sul sito ufficiale dell’ASI Shop, https://www.asishoponline.com/