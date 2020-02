Si trova nella costellazione della Vergine, a oltre 40 milioni di anni luce di distanza dalla Terra, e con il suo aspetto grandioso e appariscente non poteva sfuggire allo sguardo attento di Hubble: è Ngc 5364, una galassia a spirale protagonista del nuovo scatto del telescopio.

Scoperta da William Herschel nel 1786, Ngc 5364 è stata classificata come ‘grand design spiral galaxy’ per le caratteristiche che la rendono una sorta di archetipo per le galassie a spirale: infatti, Ngc 5364 fa parte di un gruppo ristretto (circa un decimo delle spirali conosciute), caratterizzato da bracci prominenti e ben definiti che si irradiano – da un nucleo chiaramente evidente – verso l’esterno.

Le spirali hanno una struttura comune, ma tra l’una e l’altra vi possono essere notevoli differenze: alcune hanno bracci di forma irregolare, altre hanno barre di stelle che attraversano il nucleo, altre ancora possono essere enormi e scintillanti, mentre vi sono anche esemplari più modesti e fiochi. Nonostante la classificazione, Ngc 5364 non è così perfetta come sembra: i suoi bracci, infatti, sono asimmetrici, probabilmente per le conseguenze delle interazioni con una vicina ingombrante, la galassia lenticolare Ngc 5363.

Le due galassie si stanno strattonando a vicenda e l’effetto di queste tensioni si fa sentire sulle loro dotazioni di gas e stelle e quindi sul loro look. La foto di Hubble inquadra la parte centrale di Ngc 5364 ed è un collage di diverse immagini riprese nel visibile e nell’infrarosso dalle fotocamere Acs (Advanced Camera for Surveys) e Wfc3 (Wide Field Camera 3), che hanno impiegato quattro differenti filtri. L’infaticabile telescopio, che quest’anno festeggerà 30 anni di attività (il 24 aprile prossimo), continuerà a stupire la comunità scientifica e il grande pubblico degli appassionati con i suoi ‘scatti d’autore’ fino al 30 giugno 2021.