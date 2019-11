Sono impegnate in una danza che sta lievemente modificando il loro aspetto e come conseguenza produce ‘ciuffi’ di gas e filamenti di polveri: le due ‘ballerine’ in questione sono le galassie a spirale Ngc 6285 e 6286, classificate insieme come Arp 293.

A cogliere i loro movimenti nella costellazione del Dragone – oltre 250 milioni di anni luce dalla Terra – è stato Hubble, che ha aggiunto una nuova immagine alla sua vasta galleria di ritratti. La foto, realizzata con la Wide Field Camera 3, si basa sulle osservazioni condotte dal telescopio nell’infrarosso e ha richiesto l’utilizzo di tre filtri per campionare le diverse lunghezze d’onda.

Le due galassie, scoperte nel 1885-6 dall’astronomo americano Lewis Swift, non solo condividono la tipologia, ma presentano anche valori di brillantezza e velocità molto simili. Negli schemi riguardanti la classificazione della morfologia galattica, Ngc 6285 (a sinistra) è designata con la sigla S0 (lenticolare), mentre Ngc 6286 (a destra) è qualificata come Sb (spirale barrata).

La reciproca interazione gravitazionale tra le due galassie, che sono separate da una distanza pari a poco più di 130mila anni luce, sta gradualmente distorcendo la loro forma e sta creando una sorta di debole ‘ponte’ tra di loro.

Ngc e Arp, sigle che ricorrono di frequente per classificare gli oggetti celesti, sono relative a due cataloghi astronomici. Nello specifico, Ngc è l’acronimo di New General Catalogue of Nebulae and Star Clusters, la monumentale opera pubblicata nel 1888 dall’astronomo danese Johann Dreyer, mentre Arp si riferisce all’Atlas of Peculiar Galaxies, catalogo di 338 galassie curato dallo studioso statunitense Halton Arp e pubblicato nel 1966 dal California Institute of Technology.