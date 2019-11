Una settimana spaziale

Agenda densa di appuntamenti per gli appassionati di scienza da leggere e da vedere. La prossima settimana la sede dell’Asi ospiterà due eventi da non perdere. Si comincia mercoledì 27 novembre con la presentazione dell’albo a fumetti Luna 2069, opera del famoso disegnatore Leo Ortolani edita da Feltrinelli Comics e realizzata dall’Asi in collaborazione con l’Esa, in occasione della missione Beyond di Luca Parmitano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

L’evento, al quale prenderanno parte l’autore e la scrittrice fantasy Licia Troisi, sarà occasione per presentare la nuova graphic novel che, come avvenuto nel precedente C’è Spazio per Tutti con protagonista Rat-Man e l’astronauta Paolo Nespoli, unisce divertimento e fantasia a precise informazioni scientifiche. L’appuntamento, durante il quale sarà possibile sarà possibile acquistare l’albo, è alle ore 10.30. Per partecipare è necessario iscriversi all’apposito modulo (cliccare qui​). ​

Si prosegue venerdì 29 novembre con la rassegna SpazioCinema che torna con una pietra miliare del cinema fantascientifico: 2001 Odissea nello Spazio. Il capolavoro di Stanley Kubrick potrà essere visto sul grande schermo dell’Auditorium Luigi Broglio dell’Asi 50 anni dopo la sua uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Un’occasione per molti di noi di vedere per la prima volta nel suo formato originale un capolavoro della cinematografia mondiale, diretto da uno dei più grandi cineasti della storia. L’appuntamento è alle ore 20.30. Per partecipare, occorre iscriversi utilizzando l’apposito modulo.