Prevedere un terremoto? La ricerca continua

Se oggi è impossibile prevedere un terremoto, gli studiosi sono alla costante ricerca di modelli predittivi sempre più efficienti. Con questo obiettivo, un team internazionale di ricercatori, dell’HSE University e del Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences, ha scoperto che i parametri delle onde di gravità interne possono variare cinque giorni prima di un evento sismico. I risultati dello studio, pubblicati sulla ‎ rivista Doklady Earth Sciences‎‎, potrebbero aiutare a mettere a punto metodi previsionali di breve termine. ‎

‎Gli scienziati sono oggi in grado di prevedere disastri senza però determinare la tempistica precisa dell’evento. L’elenco dei fenomeni precursori, ovvero le anomalie e i processi geofisici nelle regioni sismicamente attive, viene costantemente aggiornato in attesa di avere previsioni a breve termine accurate e affidabili.‎ Il nuovo studio ha preso in considerazione i dati satellitari relativi ai terremoti verificatisi in Uzbekistan il 26 maggio 2013, in Kirghizistan l’8 gennaio 2007, e in Kazakistan il 28 gennaio 2013. In tutti e tre i casi, secondo gli autori della ricerca, vi è stata una mutazione nelle onde di gravità interne, cinque giorni prima del disastro sismico.

I ricercatori hanno determinato le lunghezze delle onde di gravità interne e hanno osservato le variazioni nel tempo della temperatura dell’atmosfera terrestre, che include la stratosfera e la mesosfera. Gli studiosi hanno verificato che la lunghezza d’onda inizia a crescere 4 o 5 giorni prima dell’evento, raggiungendo il suo valore massimo due giorni prima del terremoto, per poi scendere bruscamente il giorno prima.‎ ‎”Questo significa che i processi si verificano nella litosfera terrestre e danno origine a instabilità convettive negli strati inferiori dell’atmosfera” spiega ‎‎Sergey Popel‎‎, dell’HSE,‎ uno degli autori dello studio “le onde di gravità interne sono connesse a questa instabilità. Raggiunta la mesosfera, le onde si distruggono e si trasformano in movimento termico, che influisce sulla temperatura.”