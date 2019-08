Beyond, ecco la web serie con Luca Parmitano

Prendete un astronauta americano maldestro e spaccone, un serafico cosmonauta russo alle prime armi e una turista spaziale un po’ snob. Mandateli poi sulla Stazione spaziale internazionale, sotto il comando di Luca Parmitano. Avete appena ricostruito il set di Beyond, web serie ispirata all’omonima missione di AstroLuca partita lo scorso 20 luglio dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan.

Ideata dall’Agenzia Spaziale Italiana e prodotta da Asi ed Esa, la web serie vede l’astronauta italiano nei panni di se stesso, impegnato nel difficile compito di comandare la Iss. Un ruolo che Parmitano dovrà ricoprire anche nella vita reale, quando a fine anno diventerà comandante per l’Expedition 61, primo italiano e terzo europeo.

Ma, in veste di web serie, “Beyond” sarà molto diversa dalla vera missione: sullo schermo, l’astronauta italiano dovrà confrontarsi con un trio di simpatici imbranati, a cui dovrà letteralmente insegnare come si vive in microgravità. 12 puntate per 12 pillole di umorismo e scienza, che mostreranno in chiave ironica le attività di routine sulla casa spaziale, facendo conoscere al tempo stesso gli esperimenti in cui gli astronauti sono impegnati a bordo dell’avamposto cosmico.

La web serie, trasmessa ogni settimana su Corriere.it a partire dal 22 luglio, vede protagonisti insieme a Luca Parmitano gli attori Lucia Rossi, Riccardo Averaimo e Manuel d’Amario. La regia è di Marcello Di Noto, della Scirocco Cinematografica. Le riprese sono state effettuate presso il Centro Addestramento Astronauti dell’ESA a Colonia.

“Per noi è stato come il paese dei balocchi – racconta l’attrice Lucia Rossi – perché di solito i set vanno costruiti da zero, mentre a Colonia siamo arrivati ed era già tutto pronto e già vivo, con gli astronauti in azione. Eravamo noi gli elementi in più, e quindi dovevamo muoverci con molta attenzione.”

“Luca ha reso tutto speciale – aggiunge l’attore Manuel d’Amario – perché sul set ci ha fatto una lezione su tanti aspetti tecnici e sulla cultura interna condivisa tra astronauti, spiegandoci tante cose che appartengono a loro. È stato scoprire un mondo totalmente nuovo.”