Nasa aggiorna il programma lunare: l’allunaggio resta fissato al 2028 ma sarà con Artemis 4 e il calendario si arricchisce di una missione dimostrativa intermedia.

La prima missione del programma, Artemis 1, si è svolta con successo nel novembre 2022 con il primo volo del razzo Sls e della navicella Orion.

Attesa nel 2026, Artemis 2 sarà il primo volo con equipaggio per una missione di circa 10 giorni con flyby lunare e rientro a Terra.

Prevista nel 2027, Artemis 3 non includerà più l’allunaggio bensì sarà una missione dimostrativa con equipaggio in orbita terrestre bassa.

Artemis 3 testerà le manovre di prossimità e l’attracco tra Orion e uno o entrambi i lander privati di SpaceX e Blue Origin destinati a portare gli astronauti sulla Luna.

Il primo allunaggio con equipaggio è ora previsto con Artemis 4 nel 2028 per esplorare il Polo Sud lunare oltre 50 anni dopo l’Apollo 17.

Entro la fine del 2028 è prevista Artemis 5 che inizierà la costruzione della base Nasa sul suolo lunare, inaugurando la nuova era dell’esplorazione a lungo termine della Luna.