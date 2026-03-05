Ha monitorato mese dopo mese l’aumento e la diminuzione del volume dei fiumi della Terra nell’arco di un anno, mostrando variazioni più contenute rispetto alle stime basate sui modelli: la missione spaziale Swot (Surface Water and Ocean Topography), guidata dalla Nasa e dall’Agenzia Spaziale Francese, sta così rivelando nuovi dettagli sul comportamento delle grandi arterie d’acqua del pianeta.

Lanciato nel 2022, il satellite è il primo strumento spaziale capace di osservare non solo gli oceani, ma anche quasi tutti i laghi e i fiumi del mondo con una precisione senza precedenti, misurando contemporaneamente altezza e larghezza della superficie fluviale grazie a KaRIn, un radar interferometrico che utilizza microonde.

Analizzando quasi 1,6 milioni di osservazioni raccolte tra ottobre 2023 e settembre 2024, i ricercatori hanno ricostruito le variazioni di circa 127mila segmenti fluviali in tutto il pianeta. Nel complesso, il volume dei fiumi è oscillato di circa 313 chilometri cubi d’acqua, un dato inferiore di circa il 28 percento rispetto alle stime precedenti e probabilmente influenzato da condizioni climatiche eccezionalmente secche registrate in quel periodo nell’Amazzonia, che ospita il fiume con la maggiore portata al mondo, il Rio delle Amazzoni.

Nonostante la siccità, questo si conferma il fiume più variabile del pianeta: nel giro di un anno ha guadagnato e perso oltre 172 chilometri cubi d’acqua, abbastanza da riempire 68 milioni di piscine olimpioniche. Più sorprendente è invece il comportamento del Nilo che, nello stesso periodo, ha mostrato variazioni molto più limitate, pari a circa 8,5 chilometri cubi.

Osservando i fiumi che si gonfiano e si ritirano, Swot sta inoltre offrendo dettagli sulla forma dei canali fluviali, non ancora mappata in molte regioni del mondo, con l’ambizioso obiettivo di analizzare il ciclo idrologico globale e prevedere gli effetti di siccità, alluvioni e cambiamenti climatici.