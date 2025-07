Hubble e l’osservatorio a raggi X Chandra hanno individuato Ngc 6099 Hlx-1, un possibilegalassia ellittica Ngc 6099, a circa 450 milioni di anni luce di distanza. I buchi neri di questa classe, con masse comprese tra alcune centinaia e centinaia di migliaia di volte quella del Sole, sono estremamente difficili da rilevare poiché emettono pochissima radiazione. Il telescopio spazialee l’osservatorio a raggi Xhanno individuato, un possibile buco nero di massa intermedia situato in un ammasso stellare compatto ai margini della, a circa 450 milioni di anni luce di distanza. I buchi neri di questa classe, con masse comprese tra alcune centinaia e centinaia di migliaia di volte quella del Sole, sono estremamente difficili da rilevare poiché emettono pochissima radiazione.

Ngc 6099 Hlx-1 è stato ‘stanato’ per la prima volta nel 2009. Nel 2012 ha raggiunto la massima luminosità, per poi diminuire gradualmente fino al 2023. L’emissione di raggi X, con una temperatura di circa 3 milioni di gradi, suggerisce che l’oggetto abbia fatto a pezzi una stella vicina attraverso un evento di distruzione mareale, consumandone il materiale. Le osservazioni di Hubble hanno inoltre rivelato la presenza di un piccolo ammasso di stelle attorno al buco nero, che potrebbe fornire ulteriore materia per il suo accrescimento.