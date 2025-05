👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

L’equipaggio della missione Shenzhou 19 ha concluso il suo lavoro sulla stazione spaziale cinese Tiangong ed è rientrato sulla Terra. I tre taikonauti Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haoze, hanno raggiunto il sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione cinese autonoma della Mongolia Interna, dopo un viaggio di circa nove ore. Il rientro è avvenuto senza problemi, dopo essere stato posticipato di 48 ore rispetto alla data inizialmente prevista per via delle condizioni meteo avverse.

La missione Shenzhou 19 è entrata nella storia dell’astronautica per l’attività extraveicolare più lunga mai eseguita. Per istallare uno scudo anti detriti, i taikonauti Cai Xuzhe e Wan Haoze sono rimasti all’esterno della stazione spaziale, immersi nel vuoto cosmico, per oltre nove ore.

Durante i sei mesi di permanenza l’equipaggio ha eseguito 86 esperimenti scientifici, tra i quali spicca un test su dei mattoni realizzati usando regolite lunare simulata. I prototipi sono stati esposti all’esterno della stazione per verificarne la resistenza al vuoto spaziale in, vista del primo avamposto lunare che la Cina intende realizzare entro la fine di questa decade, in collaborazione con l’agenzia russa Roscosmos.

L’equipaggio di Shenzhou 19 è l’ottavo che soggiorna sulla Tiangong, da quando è stata completata nel 2022. Prima di lasciare la stazione orbitante, il team ha accolto la squadra che prenderà il suo posto, la missione Shenzhou 20, cedendogli le consegne. I nuovi occupanti sono il comandante Chen Dong, alla sua terza esperienza nello Spazio, il pilota Chen Zhongrui e l’ingegnere Wang Jie, che invece sono al loro volo di battesimo.

L’equipaggio appena giunto, secondo quanto stabilito dal cronoprogramma, dovrebbe restare sulla Tiangong fino a novembre 2025.

CREDITI: Cctv, Cnsa, Cgtn

MUSICHE: White Dwarf – No_existingLibrary