Sulla stazione spaziale Tiangong, dopo sette ore di lavoro in attività extraveicolare (EVA), il comandante Fei Junlong e Zhang Lu hanno concluso con successo le operazioni programmate. Il terzo membro della missione Shenzhou 15, Deng Qingming, ha assistito i suoi colleghi dall’interno del ‘Palazzo Celeste’.

Completata nel corso del 2022, Tiangong è composta dal modulo Tianhe, dalle capsule scientifiche Wentian e Mengtian, dalla navicella spaziale Shenzhou XV e dalla nave cargo Tianzhou 5.

I due taikonauti sono usciti dal modulo Wentian per installare pompe esterne per il controllo termico e la funzionalità del modulo sperimentale Mengtian (o sogno celeste) di 23 tonnellate di peso e 17,9 metri di lunghezza.

Sono inoltre stati approntati tutti i compiti per la camera di equilibrio Mengtian, che consente agli astronauti di utilizzare i bracci robotici della stazione per dispiegare carichi utili scientifici e piccoli satelliti.

Lanciato nel novembre dello scorso anno, Mengtian ha segnato il completamento dell’avamposto orbitale a forma di T, portando in orbita tredici armadi scientifici per gli studi sulla microgravità e per gli esperimenti di fisica dei fluidi, scienza dei materiali, scienza della combustione e fisica fondamentale. Mengtian è dotato di 37 adattatori di carico utile extraveicolare.

I tre membri dell’equipaggio di Shenzhou 15 hanno raggiunto Tiangong il 29 novembre dello scorso anno e hanno trascorso più di 70 giorni in orbita. Dovrebbero condurre da due a tre ulteriori EVA durante i sei mesi di permanenza nello spazio.

In apertura: il comandante Fei Junlong durante la prima passeggiata spaziale della missione Shenzhou 15, il 9 febbraio 2023, ripresa dalla telecamera panoramica B del modulo Wentian.Credito immagine: CMSA.