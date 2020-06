Si chiama Sparrow e un giorno potrebbe essere il mezzo ideale per affrontare i terreni impervi delle lune del sistema Solare Europa ed Encelado. Sparrow è un robot a vapore in fase di sviluppo presso il Jpl della Nasa composto da un sistema di propulsori e da strumenti racchiusi in una sfera protettiva. Nel dettaglio Sparrow sarà provvisto di un lander che scioglierà il ghiaccio e trasferirà l’acqua nei suoi serbatoi che verrà trasformata in vapore.

Grazie alla bassa gravità tipica delle lune ghiacciate e a questo tipo di propulsione il robot saltellerà da un punto all’altro percorrendo grandi distanze senza difficoltà. Al momento il robot ha passato la Fase 1 ed è in attesa di verifica della parte tecnologica. Sparrow è solo l’ultimo dei concept di missione sviluppati dalla Nasa per lezslorazione di mondi ghiacciati. Tra queste Europa Clipper composta da un orbiter che osserverà Europa, la luna di Giove. L’oceano situato sotto la crosta superficiale ghiacciata della luna è uno degli obiettivi della missione perché – secondo uno studio Nasa – potrebbe essere in grado di sostenere la vita. L’acqua -in origine – sarebbe stata leggermente acida – con alte concentrazioni di anidride carbonica, calcio e solfato.

Se all’origine della sua formazione le acque di europa potevano avere un livello di acidità troppo elevato la presenza di cloruro di sodio sulla superficie fa pensare che questa penetrando nell’acqua abbia potuto contenere l’acidità trasformandolo in un mare simile a quello Mediterraneo. Il compito di Europa Clipper sarà proprio quello di verificare l’esistenza di questi equilibri chimici, un aspetto chiave per la ricerca di eventuali forme di vita.