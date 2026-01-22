Tre milioni di persone si sono prenotate per viaggiare verso la Luna con Artemis 2. È ovviamente un viaggio simbolico, che però dimostra la grande attesa nei confronti della prima missione umana intorno al nostro satellite dopo oltre 50 anni. Si tratta dell’iniziativa Send your Name della Nasa, e partecipare è semplicissimo: basta inserire il proprio nome e un codice identificativo sulla pagina della campagna, per ottenere una sorta di biglietto virtuale verso la Luna.

I nomi inviati saranno messi su una scheda SD che volerà all’interno della navicella Orion al momento del lancio di Artemis 2. Un evento storico che potremmo vedere tra pochi giorni oppure qualche mese: la prima opportunità di lancio sarà il 6 febbraio e l’ultima il 30 aprile, con una serie di finestre di lancio nel mezzo, che vengono costantemente aggiornate dalla Nasa.

Ma intanto una tappa fondamentale è stata raggiunta: lo scorso 17 gennaio il razzo Sls e la navicella Orion hanno fatto il loro maestoso ingresso sulla rampa di lancio 39B del Kennedy Space Center in Florida, la stessa piattaforma da cui sono partite le storiche missioni dell’era Apollo. La delicata fase di rollout, che in questo video vediamo molto accelerata, è avvenuta a una velocità massima di appena 1,3 chilometri all’ora, e ha impiegato quasi 12 ore.

Il team di missione ha dichiarato Sls e Orion pronti per l’avvio della cosiddetta “prova bagnata”, il test più importante in vista del lancio, che vedrà il caricamento del razzo senza astronauti a bordo e il conto alla rovescia fino all’attimo prima del liftoff.

Se tutto andrà come previsto, l’equipaggio di Artemis 2 sarà pronto a partire. Gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch della Nasa e Jeremy Hansen dell’Agenzia spaziale canadese voleranno dunque verso il nostro satellite per una missione di 10 giorni intorno alla Luna e ritorno. Portando simbolicamente con loro i nomi di chi, dal nostro pianeta, ha voluto partecipare a questa nuova impresa di esplorazione lunare.

Per saperne di più