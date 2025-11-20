Quattro anni dopo Exuvia, Caparezza è tornato con un nuovo album: “Orbit Orbit”, uscito – insieme al fumetto omonimo – lo scorso 31 ottobre. Questa volta la penna dell’artista ha disegnato mondi, tracciato orbite e colorato l’universo, riempiendolo con l’immaginazione. La sua esplorazione, del cosmo ma anche interiore, si snoda lungo 14 tracce dense di citazioni e riferimenti astronomici. A guidare l’intero percorso è la curiosità, che diventa motore del viaggio e bussola narrativa, nonché inno alla conoscenza come risorsa dell’umanità.

Adesso, dell’universo di Orbit Orbit ce ne parla chi l’ha creato. Guarda l’intervista a Caparezza e rivedi il video dedicato al suo nuovo disco. ⬇️



Crediti immagine in apertura: Albert D’Andrea.