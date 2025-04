Nell’universo non tutto segue le regole. A volte, anche i pianeti decidono di prendere strade alternative, proprio come 2M1510 (AB) b. Questo esopianeta ruota attorno a una coppia di giovani nane brune, oggetti celesti a metà fra stelle e giganti gassosi, ma lo fa con un’inclinazione di 90 gradi.

Le due nane brune formano una binaria a eclisse, cioè si eclissano periodicamente a vicenda viste dalla Terra, facilitando l’osservazione delle loro orbite. È un sistema molto raro: finora, con queste caratteristiche, se ne conosceva solo un’altra coppia, senza però un pianeta a danzarvi attorno.

La maggior parte dei pianeti scoperti in orbita attorno a stelle doppie, come il celebre Tatooine di Star Wars, segue orbite che si trovano sullo stesso piano di quelle stellari. In altre parole, tutto gira ‘piatto’ come un disco. Ma quella di 2M1510 (AB) b è un’orbita polare, o perpendicolare, ovvero inclinata di circa 90 gradi rispetto al piano orbitale delle due stelle. È come se il pianeta non ruotasse lungo il bordo di un piatto, ma lungo il bordo verticale di un bicchiere.

Osservando variazioni insolite nel movimento delle due stelle, gli astronomi hanno dedotto la presenza di un terzo oggetto. L’unico scenario coerente con tutti i dati era proprio quello ipotizzato: un pianeta in orbita attorno a una binaria di nane brune, su un’orbita polare. La scoperta, seppur casuale, è stata compiuta con il Very Large Telescope dell’Eso e fornisce la prima prova concreta dell’esistenza di un esopianeta su un’orbita di questo tipo.