Pieno successo per la missione tutta al femminile di Blue Origin, il volo suborbitale NS-31 di New Shepard che ha portato nello spazio sei donne provenienti dal mondo dello spettacolo e della scienza, tra cui la popstar Katy Perry e la giornalista Lauren Sánchez, compagna di Jeff Bezos.

Si tratta del primo volo di un equipaggio tutto femminile da quando, nel 1963, l’Unione Sovietica inviò la cosmonauta Valentina Tereshkova che divenne la prima donna nello spazio.

La trentunesima missione del New Shepard, è stata lanciata lo scorso 14 aprile. È la nona con equipaggio di Blue Origin, la compagnia di Jeff Bezos specializzata in voli suborbitali e turismo spaziale.

Poco dopo il decollo dal sito di lancio di Blue Origin in Texas, il razzo e la capsula del sistema di lancio riutilizzabile New Shepard si sono separati. Il razzo ha effettuato un perfetto atterraggio verticale dopo circa sette minuti. La capsula ha raggiunto un’altitudine massima di 106 chilometri, in cui l’equipaggio ha potuto sperimentare alcuni minuti di assenza di gravità, ed è atterrata dopo 10 minuti a qualche chilometro dal sito di lancio.

I sei membri dell’equipaggio, appena usciti dalla navicella, hanno condiviso all’unisono commozione e gratitudine: «osservare il nostro pianeta dallo spazio è un’esperienza di pace e invita a essere migliori e a dare il meglio».

La missione NS-31 trasportava anche un piccolo carico utile: dei sensori per raccogliere dati da utilizzare in progetti educativi.

Crediti video: Blue Origin