Guarda che Luna

Una veduta mattutina dalla Stazione Spaziale Internazionale. Il tweet con vista sulla Luna è stato inviato dall’astronauta della Nasa Jessica Meir. Reduce dalla prima passeggiata spaziale tutta al femminile, condotta con l’americana Christina Koch lo scorso 18 ottobre, AstroJessica posta e commenta: “Anche se siamo a sole ~ 250 miglia più vicini alla Luna di te, la possiamo vedere più chiaramente perché non è oscurata dalla atmosfera terrestre”. Il cinguettio di Jessica chiude con un pensiero ad Artemis, la missione Nasa che riporterà l’essere umano sulla Luna: “Noi di Nasa stiamo festeggiando il cinquantesimo anniversario dell’impresa dell’Apollo, e non vediamo l’ora di tornare (sul satellite).”

Morning views on @Space_Station. Although we're only ~250 miles closer to the Moon than you are, we can see it more clearly since it's not obscured by the Earth’s atmosphere. We at @NASA are celebrating the #Apollo50th anniversaries & looking forward to our return there! #Artemis pic.twitter.com/9HSqcLAnTf

— Jessica Meir (@Astro_Jessica) November 20, 2019