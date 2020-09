Secondo il nuovo rapporto pubblicato su Astrophysical Journal da un team di scienziati dell’Università della California, Riverside, la “pesatura” del 31% della quantità totale di materia e energia nell’universo non è mai stata così precisa. Il resto è energia oscura.

“Se tutta la materia nell’universo fosse distribuita uniformemente nello spazio, corrisponderebbe a una densità di massa media pari a soli sei atomi di idrogeno per metro cubo”, ha detto il primo autore Mohamed Abdullah , uno studente laureato presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’UCR . ” Sappiamo però che l’80% della materia è in realtà materia oscura, che non è costituita da atomi di idrogeno ma da un tipo di materia che i cosmologi non comprendono ancora”.

Il team di scienziati giunge a pubblicare il rapporto con la “precisa pesatura” della materia nell’universo dopo aver sviluppato qualche anno fa il GalWeight, uno strumento cosmologico per misurare la massa di un ammasso di galassie utilizzando le orbite delle galassie che lo compongono.

L’ipotesi di lavoro è stata quella di misurare quanto rimasto negli ammassi di galassie della materia collassata in miliardi di anni sotto il peso della sua stessa gravità, misurando con precisione la massa di galassie in presenza di materia oscura non visibile ai telescopi.

La tecnica del GalWeight, confrontata dal team con quattro tecniche note ai cosmologi come le anisotropie di fondo cosmiche a microonde, le oscillazioni acustiche barioniche, le supernove di tipo o le lenti gravitazionali, misura il rapporto fiduciario tra le galassie e il suo ammasso e definisce quanto, gravitazionalmente parlando, i due siano legati (cluster). Solo le galassie che sono membri fiduciari dell’ammasso forniranno una stima accurata della massa totale. “Una percentuale più alta di materia si tradurrebbe in più cluster”, ha detto Abdullah.

La sfida era misurare il numero di cluster e quindi determinare quale risposta fosse giusta.

L’esclusione di membri fiduciari o l’inclusione di galassie non legate, o intrusi, può portare a stime significativamente errate della massa dell’ammasso.

Confrontando i dati per numero e massa di ammassi osservati con le osservazioni dello Sloan Digital Sky Survey (SDSS) gli scienziati hanno applicato simulazioni numeriche per unità di volume, dando vita a un catalogo di ammassi di galassie disponibile al pubblico e che riporta la quantità di materia totale presente nell’universo .

Tra i vantaggi di questa tecnica, afferma il team di scienziati dell’università della California- Riverside, vi è stato quello di determinare una massa per ogni ammasso senza ricorrere a metodi statistici indiretti.

Credito foto: Mohamed Abdullah, UC Riverside.