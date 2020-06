Puntata speciale lunedì 22 giugno alle ore 12.00

Torna in rampa di lancio il vettore europeo di concezione e realizzazione italiana con a bordo un nuovo sistema in rideshare per il rilascio di piccoli satelliti, lo Small Spacecraft Mission Service. Ospiti: Stefano Bianchi, Responsabile per lo sviluppo dei Sistemi di Trasporto Spaziale all’Esa e Enrico Cavallini, Responsabile Unità Ricerca Scientifica Asi. Conducono Francesco Rea e Manuela Proietti

In diretta su Facebook e YouTube