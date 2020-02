Vieni da noi

Auditorium Luigi Broglio – Agenzia Spaziale Italiana

via del Politecnico snc

L’Agenzia Spaziale Italiana è lieta di presentare il film Ready Player One

Spazio Cinema torna con un capolavoro del cinema e del cinema fantascientifico: Ready Player One, film del 2018, affettuoso omaggio di Stephen Spielberg al maestro Stanley Kubrick in cui ha ricostruito alcune famose scene di Shining. Anche in questo film Spielberg affronta il tema dell’intelligenza artificiale, come già in A.I. Intelligenza Artificiale, ormai capace di costruire veri e propri mondi paralleli.

Agenzia Spaziale Italiana

28 febbraio 2020 – Ingresso ore 19.00 con possibilità di accedere all’Apericena, inizio proiezione ore 21.00

00133 Roma