A casa da soli di Vichi De Marchi, della Giunti Editore, collana Colibrì per lettori in erba, è un divertente e insolito racconto della vita di due gemelli molto diversi tra loro e che vivono da soli. La matita di Agnese Innocente disegna i caratteri così opposti di Gigi e di Genoveffa che si organizzano per rispettare le regole lasciate dai loro genitori prima di volare in cielo, concedendosi qualche trasgressione qua e là.

Così, se quella settimana è il turno di Rubino, un gatto del ricovero per gatti di Via Mastrolindo, il gioco della play station è d’obbligo. La vera passione di Rubino, oltre che giocare al diavolo sulle scale, è piazzarsi davanti allo schermo della play station mentre Gigi gioca alle corse, dimenticandosi che nella lista delle cose da fare o non fare lasciata dai genitori la play station è negata. Mentre Genoveffa si lamenta perché per racimolare qualche soldino, ha ideato di fare tagli di capelli a forme geometriche… ma non sempre le riesce di essere pagata. “Hanno insistito per un taglio a rombo che è il più difficile”, piagnucola.

Del resto la nonna, appassionata giocatrice di carte e iscritta al Circolo delle Maghe Magò, in una delle sue visite l’aveva incoraggiata lasciandole una parrucca su cui allenarsi. Preparativi di un pigiama party impegnano il loro tempo tra piccoli equivoci e la ricerca di travestimenti inusuali come i deserti marziani, stelle e Luna. I genitori dei loro compagni fanno di tutto perché i loro figli non li frequentino e le maestre provano compassione per loro. Non mancano le antipatie di due compagni di scuola che non accettano la loro diversità e non credono ai loro racconti stravaganti. Come quello di giurare e spergiurare che non potranno mancare a un appuntamento, domani, giorno del loro compleanno. Dal quaderno di Gigi la maestra legge una lettera ad alta voce. Tra raccomandazioni e incoraggiamenti c’è una promessa, tra l’incredulità dei due compagni antipatici e lo stupore dei restanti su quella lettera c’è davvero scritto che…” alle ore 12:00 del 19 marzo, giorno del vostro compleanno, torneremo a salutarvi”. Lo hanno scritto i genitori… e che genitori!