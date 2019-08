Globalscience estivo

Da oggi i video del giornale on line vanno in modalità replay. Da oggi alla fine di agosto, fatto salvo le puntate della web series realizzata da ASI con ESA per la missione Beyond e qualche eccezione durante l’estate che confermerà la regola. Il giornale on line non mancherà di aggiornarvi sulle news dal mondo dell’aerospazio, dello spazio, del cosmo, dell’universo e tutto a questo connesso.

Non mancheranno le attività pubbliche: dopo l’Isola Tiberina (Isola del Cinema) con i quattro appuntamenti dedicati alla Luna e organizzati in collaborazione con il Giornale dello Spettacolo, sarà la volta di in particolare dal 4 al 13 settembre la sezione Viaggi nello Spazio e nel Tempo curata da ASI sempre in collaborazione con il Giornale dello Spettacolo.

Il 13 settembre a chiusura della rassegna, L’uomo che comprò la Luna di Paolo Zucca, presso l’auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana, per registrarsi basta andare a questo link.

Per quella data saremo tornati con il video del giorno e gli appuntamenti bisettimanali, #SpaceTalk e Deepspace, con Incontri ravvicinati e il nuovo numero di Globalscience rivista, che molti di voi hanno cominciato a ricevere cartacea per spedizione postale.

Insomma rimane tutto uguale tranne i video, una breve sospensione e se vi capita di entrare in una lounge alitalia questa estate, date un’occhiata potreste leggere Globascience cartaceo tra le riviste offerte.